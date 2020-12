Le politiche green saranno centrali per un programma di legislatura (Di domenica 6 dicembre 2020) In una nota Chiara Braga, responsabile Ambiente del Pd, ha spiegato le proposte che il Partito Democratico ha portato al tavolo di maggioranza per il programma di legislatura: "La sostenibilità ... Leggi su globalist (Di domenica 6 dicembre 2020) In una nota Chiara Braga, responsabile Ambiente del Pd, ha spiegato le proposte che il Partito Democratico ha portato al tavolo di maggioranza per ildi: "La sostenibilità ...

"Occorre accelerare il processo di decarbonizzazione e realizzare impianti di energia rinnovabile, velocizzando tempi e iter autorizzativi" ...

Politiche green, il Pd le mette al centro dell’agenda di legislatura

Chiara Braga (Pd): "La sostenibilità ambientale è la cifra della nuova stagione di sviluppo che il Pd vuole costruire per l'Italia".

"Occorre accelerare il processo di decarbonizzazione e realizzare impianti di energia rinnovabile, velocizzando tempi e iter autorizzativi" ...Chiara Braga (Pd): "La sostenibilità ambientale è la cifra della nuova stagione di sviluppo che il Pd vuole costruire per l'Italia".