I piccoli Comuni e le restrizioni. "Per 100 metri niente Natale con mia figlia" (Di domenica 6 dicembre 2020) Famiglie separate per le feste, nel Dpcm conta la residenza anche se i paesi sono confinanti: vietato pranzare insieme. Viaggio tra i disagi da Volpara fino a San Pellegrino in Alpe tra Toscana e ... Leggi su quotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Famiglie separate per le feste, nel Dpcm conta la residenza anche se i paesi sono confinanti: vietato pranzare insieme. Viaggio tra i disagi da Volpara fino a San Pellegrino in Alpe tra Toscana e ...

Ultime Notizie dalla rete : piccoli Comuni I piccoli comuni trentini si ribellano contro lo stop agli spostamenti a Natale, Santo Stefano e Capodanno l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige I piccoli Comuni e le restrizioni. "Per 100 metri niente Natale con mia figlia"

Famiglie separate per le feste, nel Dpcm conta la residenza anche se i paesi sono confinanti: vietato pranzare insieme. Viaggio tra i disagi da Volpara (Pavia) fino a San Pellegrino in Alpe tra Toscan ...

Luca Zaia: «Spostamenti tra comuni, governo ci ripensi. La montagna? Vive una tragedia»

Il presidente del Veneto Luca Zaia oggi, in conferenza stampa nella sede della Protezione civile di Marghera, ha dichiarato che il governo sta prendendo delle misure ...

