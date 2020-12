Giardino di Roma, appello a Ieva per contrastare l’abbandono dei rifiuti (Di domenica 6 dicembre 2020) Con una lettera formale, corredata da fotografie che denunciano il degrado di alcune aree della zona, il Comitato di Quartiere Giardino di Roma invita l’assessore all’Ambiente, territorio e sicurezza del Municipio X Alessandro Ieva a intervenire per risolvere l’annoso problema de. A seguito delle continue segnalazioni da parte dei residenti in merito al continuo abbandono di rifiuti, il presidente del Comitato, Alberto Minervini, ha chiesto l’installazione di foto-trappole e l’intervento di Ama per lo sgombero. Le zone segnalate sono il parcheggio di via Macario prossimo alla ferrovia Roma-Lido e il tratto di via Troisi adiacente alla centrale elettrica dell’Acea. Barbara Ranghelli su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 6 dicembre 2020) Con una lettera formale, corredata da fotografie che denunciano il degrado di alcune aree della zona, il Comitato di Quartierediinvita l’assessore all’Ambiente, territorio e sicurezza del Municipio X Alessandroa intervenire per risolvere l’annoso problema de. A seguito delle continue segnalazioni da parte dei residenti in merito al continuo abbandono di, il presidente del Comitato, Alberto Minervini, ha chiesto l’installazione di foto-trappole e l’intervento di Ama per lo sgombero. Le zone segnalate sono il parcheggio di via Macario prossimo alla ferrovia-Lido e il tratto di via Troisi adiacente alla centrale elettrica dell’Acea. Barbara Ranghelli su Il Corriere della Città.

