Ghedi | famiglia intossicata da monossido finisce in ospedale

(Di domenica 6 dicembre 2020) Brescia, 6 dicembre 2020 - Paura per un'interacon tre adulti e un bimbo ricoverata al Civile e alla Poliambulanza di Brescia per una grave intossicazione da. L'allarme e' ...

Ultime Notizie dalla rete : Ghedi famiglia

Giornale di Brescia

Brescia, 6 dicembre 2020 - Paura per un'intera famiglia con tre adulti e un bimbo ricoverata al Civile e alla Poliambulanza di Brescia per una grave intossicazione da monossido. L'allarme e' scattato ...Una intera famiglia con tre adulti e un bimbo è stata ricoverata al Civile e alla Poliambulanza di Brescia per una grave intossicazione da monossido. L’allarme è scattato sabato nella nottata a Ghedi, ...