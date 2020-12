Gadget di Friends per combattere il Covid-19 | l’iniziativa di Matthew Perry

Leggi su optimagazine

(Di domenica 6 dicembre 2020) Forse non esiste un vero appassionato della serie che non abbia comprato o desiderato di comprare undi. Chi invece non ne ha e vuole rimediare, potrà farlo partecipando anche ad un’iniziativa benefica, grazie all’impegno di. L’attore, 51 anni di cui dieci trascorsi nei panni di Chandler Bing nella serie, ha creato e messo in vendita una serie didi, una linea di merchandising i cui proventi saranno devoluti per una buona causa. Per lanciareha condiviso una sua foto in cui indossa una maglietta con una versione a fumetti del suo personaggio: Chandler è ritratto mentre fa il suo famoso balletto, quello per cui Monica era solito rimproverarlo, e sotto il disegno appare la scritta ...