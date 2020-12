Elisabetta Gregoraci stronca la Salemi: “Ho discusso con Briatore per colpa tua. È arrabbiato, non voglio gli avvocati di mezzo” (Di domenica 6 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi sul piede di guerra Dopo essersele dette di santa ragione per diversi giorni, giovedì pomeriggio Elisabetta Gregoraci ha deciso di affrontare Giulia Salemi. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno provato in tutti i modi di chiarirsi parlando di quello che è accaduto qualche estate fa in Sardegna. In quell’occasione l’influencer italo-persiana avrebbe scambiato una serie di messaggi con Flavio Briatore. La soubrette calabrese ha svelato di aver avuto delle forti discussioni con l’ex marito a per colpa di quei messaggi e poi ha aggiunto che ora il noto imprenditore sarà molto irritato perché è stato messo in mezzo a questa vicenda di gossip. Confronto tra l’ex di Flavio Briatore e Giulia ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 6 dicembre 2020)e Giuliasul piede di guerra Dopo essersele dette di santa ragione per diversi giorni, giovedì pomeriggioha deciso di affrontare Giulia. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno provato in tutti i modi di chiarirsi parlando di quello che è accaduto qualche estate fa in Sardegna. In quell’occasione l’influencer italo-persiana avrebbe scambiato una serie di messaggi con Flavio. La soubrette calabrese ha svelato di aver avuto delle forti discussioni con l’ex marito a perdi quei messaggi e poi ha aggiunto che ora il noto imprenditore sarà molto irritato perché è stato messo in mezzo a questa vicenda di gossip. Confronto tra l’ex di Flavioe Giulia ...

