Covid, Lamorgese: 70mila agenti per un Natale di sacrifici ma più sicuro (Di domenica 6 dicembre 2020) La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha annunciato che il numero delle unità preposte ad effettuare i controlli sotto le feste natalizie è di 70.000. Si prospetta un “Natale di sacrifici”, ma in sicurezza. 70mila agenti per i controlli di Natale Ospite di Sky TG24 Live In Courmayeur, Luciana Lamorgese, la ministra dell’interno, ha dichiarato che verranno impiegati 70mila agenti affinché i controlli durante i giorni di festa a cui stiamo andando incontro siano sufficienti ed efficienti. “Lo faranno con senso di equilibrio – ha specificato la titolare del Viminale – perché dal momento in cui teniamo aperti i negozi lo facciamo per salvaguardare un certo tipo di economia. Ma serve anche che i titolari pongano in essere le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 dicembre 2020) La ministra dell’Interno Lucianaha annunciato che il numero delle unità preposte ad effettuare i controlli sotto le feste natalizie è di 70.000. Si prospetta un “di”, ma in sicurezza.per i controlli diOspite di Sky TG24 Live In Courmayeur, Luciana, la ministra dell’interno, ha dichiarato che verranno impiegatiaffinché i controlli durante i giorni di festa a cui stiamo andando incontro siano sufficienti ed efficienti. “Lo faranno con senso di equilibrio – ha specificato la titolare del Viminale – perché dal momento in cui teniamo aperti i negozi lo facciamo per salvaguardare un certo tipo di economia. Ma serve anche che i titolari pongano in essere le ...

