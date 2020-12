Coronavirus, i numeri in chiaro. Pregliasco: «Decessi in aumento per altre 3 settimane. I vaccini? “L’annuncite” porterà all’obbligo per tutti» (Di domenica 6 dicembre 2020) Le sirene delle ambulanze cominciano a suonare meno in una delle regioni simbolo dell’epidemia fin dalla prima ondata. In Lombardia, il professor Fabrizio Pregliasco, virologo in prima linea nella lotta al virus, si occupa anche dell’Anpas, l’Associazione nazionale pubbliche assistenze, che attraverso l’intervento di ambulanze si è in questi mesi impegnata a soccorrere i pazienti in difficoltà. È nella consueta analisi giornaliera dei dati Covid, che il professore fornisce a Open un aspetto sensibile che andrebbe così a confermare il dato generale di un trend in calo, con +18.887 nuovi positivi registrati dal bollettino delle ultime 24 ore. «La diminuzione delle chiamate d’emergenza che arrivano ai centralini dell’Anpas sono un segnale della tendenza in ribasso. Un aspetto incoraggiante soprattutto se pensiamo alla conseguente riduzione di pressione sui pronto ... Leggi su open.online (Di domenica 6 dicembre 2020) Le sirene delle ambulanze cominciano a suonare meno in una delle regioni simbolo dell’epidemia fin dalla prima ondata. In Lombardia, il professor Fabrizio, virologo in prima linea nella lotta al virus, si occupa anche dell’Anpas, l’Associazione nazionale pubbliche assistenze, che attraverso l’intervento di ambulanze si è in questi mesi impegnata a soccorrere i pazienti in difficoltà. È nella consueta analisi giornaliera dei dati Covid, che il professore fornisce a Open un aspetto sensibile che andrebbe così a confermare il dato generale di un trend in calo, con +18.887 nuovi positivi registrati dal bollettino delle ultime 24 ore. «La diminuzione delle chiamate d’emergenza che arrivano ai centralini dell’Anpas sono un segnale della tendenza in ribasso. Un aspetto incoraggiante soprattutto se pensiamo alla conseguente riduzione di pressione sui pronto ...

