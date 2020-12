Carapelle | incendio in deposito rifiuti | 35enne arrestato dopo un anno

(Di domenica 6 dicembre 2020) Un foggiano di 35 anni è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Foggia, ritenuto responsabile dell'avvenuto nell'ottobre 2019 di un ...

Alle prime luci dell’alba il blitz dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Provinciale di Foggia per dare esecuzione, unitamente a personale dello Squadrone Eliportato Carabinie ...Un foggiano di 35 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Foggia, ritenuto responsabile dell’incendio avvenuto nell’ottobre 2019 di un c ...