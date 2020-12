Bambini uccisi, pompieri scoprono i corpi decapitati dopo fuga di gas (Di domenica 6 dicembre 2020) I Vigili del Fuoco rinvengono i cadaveri senza testa di due Bambini uccisi. La polizia ha subito posto in stato di arresto il padre delle vittime. I corpi di due Bambini uccisi in maniera orribile sono venuti fuori in seguito a quello che sarebbe dovuto essere un intervento di routine da parte dei Vigili del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 6 dicembre 2020) I Vigili del Fuoco rinvengono i cadaveri senza testa di due. La polizia ha subito posto in stato di arresto il padre delle vittime. Idi duein maniera orribile sono venuti fuori in seguito a quello che sarebbe dovuto essere un intervento di routine da parte dei Vigili del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

I Vigili del Fuoco rinvengono i cadaveri senza testa di due bambini uccisi. La polizia ha subito posto in stato di arresto il padre ...

Omicidio in California: un padre decapita i figli, arrestato

Orrore in California: un padre è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso i suoi figli e di averli decapitati. Arrestato, cauzione da 2 mln di dollari ...

