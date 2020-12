Vaccini anti-Covid-19, a Pratica di Mare il centro di stoccaggio (Di sabato 5 dicembre 2020) L’aeroporto della Difesa a Pratica di Mare, una frazione del Comune di Pomezia, nel Lazio, è stato scelto come magazzino nazionale per conservare i Vaccini contro il coronavirus e come punto di partenza per la loro distribuzione. Un hub intermodale militare, di ampie dimensioni, ottimale per la successiva distribuzione dei Vaccini, in grado di accogliere vettori aerei, elicotteri e baricentrico per la connettività stradale. Ricordiamo che all'aeroporto militare Mario de Bernardi di Pratica di Mare sono ubicati: una stazione meteorologica, la sede centrale del Servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare, altri reparti dell'Aeronautica Militare, ma anche di Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri.Le fiale di vaccino verranno concentrate nel sito, in cui sono disponibili ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 5 dicembre 2020) L’aeroporto della Difesa adi, una frazione del Comune di Pomezia, nel Lazio, è stato scelto come magazzino nazionale per conservare icontro il coronavirus e come punto di partenza per la loro distribuzione. Un hub intermodale militare, di ampie dimensioni, ottimale per la successiva distribuzione dei, in grado di accogliere vettori aerei, elicotteri e baricentrico per la connettività stradale. Ricordiamo che all'aeroporto militare Mario de Bernardi didisono ubicati: una stazione meteorologica, la sede centrale del Servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare, altri reparti dell'Aeronautica Militare, ma anche di Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri.Le fiale di vaccino verranno concentrate nel sito, in cui sono disponibili ...

L’aeroporto della Difesa a Pratica di Mare, una frazione del Comune di Pomezia, nel Lazio, è stato scelto come magazzino nazionale per conservare i vaccini contro il coronavirus e come punto di parten ...

