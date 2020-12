Truffa Ebay: Dalla consolle alla fotografia è giusto un attimo (Di sabato 5 dicembre 2020) Ciò che st succedendo da qualche tempo sul grande sito di aste on line ha davvero dell’incredibile, denunce a valanga. Truffa Ebay (Teknokultura)I clienti abituali del noto sito di aste on line Ebay negli ultimi tempi si sono ritrovanti di fronte un grosso dilemma, acquistare o meno la consolle del momento, la Playstation 5, o meno. Partecipare ad un’asta, trovare insomma il prezzo più conveniente per se stessi da offrire e sperare che gli altri non facciano meglio. Sperare dunque di portarsi a casa l’ambito oggetto. Tutto liscio fino a questo punto. Il problema è che qualche furbetto del web, con sottili giochi di parole, oppure nascondendo del tutto le parole giusto, ha si messo all’asta una Playstation 5, ma in una sua riproduzione cartacea, praticamente una ... Leggi su chenews (Di sabato 5 dicembre 2020) Ciò che st succedendo da qualche tempo sul grande sito di aste on line ha davvero dell’incredibile, denunce a valanga.(Teknokultura)I clienti abituali del noto sito di aste on linenegli ultimi tempi si sono ritrovanti di fronte un grosso dilemma, acquistare o meno ladel momento, la Playstation 5, o meno. Partecipare ad un’asta, trovare insomma il prezzo più conveniente per se stessi da offrire e sperare che gli altri non facciano meglio. Sperare dunque di portarsi a casa l’ambito oggetto. Tutto liscio fino a questo punto. Il problema è che qualche furbetto del web, con sottili giochi di parole, oppure nascondendo del tutto le parole, ha si messo all’asta una Playstation 5, ma in una sua riproduzione cartacea, praticamente una ...

teknokulturaa : Ebay allerta gli utenti, la truffa delle foto PlayStation 5 - - NewsAndroid_eu : Ebay allerta gli utenti, la truffa delle foto PlayStation 5 - - infoitscienza : PS5, su eBay gira una truffa incredibile: il trucco per riconoscerla - infoitscienza : Ebay, la truffa delle foto PlayStation 5 vendute come console - tipa_mkt_tips : Ebay, la truffa delle foto PlayStation 5 vendute come console | Webnews -