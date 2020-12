Trucchi GTA San Andreas: Tutti i CODICI PC (Di sabato 5 dicembre 2020) Quest’oggi vogliamo portarvi indietro nel tempo con Tutti i migliori Trucchi di GTA San Andreas per PC, da utilizzare per ottenere armi, veicoli ed altre agevolazioni. Per attivare i Trucchi non dovrete far altro che premere la sequenza di tasti indicati per ogni singolo trucco. ATTENZIONE: Alcuni Trucchi una volta attivi non possono essere disattivati. GTA San Andreas: Tutti i Trucchi e CODICI PC Trucchi Salute e Abilità Effetto Trucco Armatura, vita e 250.000 $ HESOYAM Salute infinita BAGUVIX Abilità apnea infinita CVWKXAM Muscoli al massimo JYSDSOD / BUFFMEUP Grasso al massimo BTCDBCB Muscoli e grasso al minimo KVGYZQK Mega salto LFGMHAL / KANGAROO Rispetto al massimo OGXSDAG / ... Leggi su gamerbrain (Di sabato 5 dicembre 2020) Quest’oggi vogliamo portarvi indietro nel tempo coni miglioridi GTA Sanper PC, da utilizzare per ottenere armi, veicoli ed altre agevolazioni. Per attivare inon dovrete far altro che premere la sequenza di tasti indicati per ogni singolo trucco. ATTENZIONE: Alcuniuna volta attivi non possono essere disattivati. GTA SanPCSalute e Abilità Effetto Trucco Armatura, vita e 250.000 $ HESOYAM Salute infinita BAGUVIX Abilità apnea infinita CVWKXAM Muscoli al massimo JYSDSOD / BUFFMEUP Grasso al massimo BTCDBCB Muscoli e grasso al minimo KVGYZQK Mega salto LFGMHAL / KANGAROO Rispetto al massimo OGXSDAG / ...

