Spezia Lazio 1-2 LIVE: Nzola accorcia le distanze (Di sabato 5 dicembre 2020) Allo stadio Orogel-Dino Manuzzi, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Spezia e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Orogel-Dino Manuzzi”, Spezia e Lazio si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Spezia Lazio 1-2 MOVIOLA 71? Tiro di Ricci – Sugli sviluppi di un calcio di angolo Marusic mette fuori di testa direttamente sui piedi di Ricci ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa 63? GOL DELLO Spezia – Bellissimo gol del centravanti dello Spezia che punta Acerbi entra in area e fa partire un sinistro a giro che non lascia scampo a Reina 60? Spinge lo Spezia – Lazzari ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Allo stadio Orogel-Dino Manuzzi, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Orogel-Dino Manuzzi”,si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-2 MOVIOLA 71? Tiro di Ricci – Sugli sviluppi di un calcio di angolo Marusic mette fuori di testa direttamente sui piedi di Ricci ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa 63? GOL DELLO– Bellissimo gol del centravanti delloche punta Acerbi entra in area e fa partire un sinistro a giro che non lascia scampo a Reina 60? Spinge lo– Lazzari ...

