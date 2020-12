Sky TG24 LIVE IN a Courmayeur, Locatelli: numeri pandemia migliorano, settimane decisive (Di sabato 5 dicembre 2020) Insieme a Tonia Cartolano e Alessandro Marenzi, un parterre di eccezione formato da Franco Locatelli, Andrea Crisanti e Alessandro Vespignani ha commentato i dati della pandemia del 5 dicembre e i fronti più caldi di questa fase decisiva per il contrasto al Covid19 (LO SPECIALE SUL COVID), durante Sky TG24 LIVE IN. Un’occasione per analizzare il presente (con l’attualità della curva epidemica), il passato (con un bilancio della strategia anti-Covid del nostro Paese) e soprattutto Il futuro, con la sfida dell’inverno alle porte e le tante incognite del piano vaccinale. All’interno del programma sono stati presentati i risultati del sondaggio Sky TG24 – Youtrend su Italiani e Covid: quanti hanno intenzione di vaccinarsi? Quanto è ancora diffuso il supporto a medici e infermieri che ha caratterizzato la ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 5 dicembre 2020) Insieme a Tonia Cartolano e Alessandro Marenzi, un parterre di eccezione formato da Franco, Andrea Crisanti e Alessandro Vespignani ha commentato i dati delladel 5 dicembre e i fronti più caldi di questa fase decisiva per il contrasto al Covid19 (LO SPECIALE SUL COVID), durante SkyIN. Un’occasione per analizzare il presente (con l’attualità della curva epidemica), il passato (con un bilancio della strategia anti-Covid del nostro Paese) e soprattutto Il futuro, con la sfida dell’inverno alle porte e le tante incognite del piano vaccinale. All’interno del programma sono stati presentati i risultati del sondaggio Sky– Youtrend su Italiani e Covid: quanti hanno intenzione di vaccinarsi? Quanto è ancora diffuso il supporto a medici e infermieri che ha caratterizzato la ...

