Scuole | le mamme “No Dad” tornano in piazza a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nuovo flash mob dellenapoletane in protesta contro la didattica a distanza. Sit-in nel cuore del capoluogo campano, tra via Toledo ePlebiscito. Il presidio è cominciato questo pomeriggio al suono di una campanella della scuola. Tantissimi gli slogan e gli striscioni portati in strada dai genitori in protesta contro la Dad. “Tutto sta ripartendo anche in Campania tranne la scuola” denunciano oggi leche attaccano anche il Governatore campano, Vincenzo De Luca. “Buffone, ridacci l’istruzione” è il grido dei manifestanti all’esterno del palazzo reale di. Poteste e manifestazioni anche a Portici, Sorrento, Avellino, Benevento e Salerno. “La scuola si fa a scuola – spiegano dall’organizzazione Usciamo dagli schemi – . La battaglia nelle ...