Rivelata la PUBG Mobile Star Challenge 2020

(Di sabato 5 dicembre 2020) Dal 24 al 26 dicembre, secondo Liquipedia, ci sarà la(PMSC), dove sedici squadre Esport si sfideranno per una partita dal montepremi di $100.00. La società Esport che ha prodotto questaè la VSPN. La partita verrà giocata interamente online e le 16 squadre sono state invitate direttamente all’evento. Secondo sempre Liquipedia, si conteranno solo le squadre del Medio Oriente: FRAG Machines ARAB GSG NASR Esports YaLLa Esports Headquarters SNP Sarok Team IRAQI ELITE Sudor Esports FATE Esports Peak TEAM I Perfect Player Badinan Esports Road To Glory Flaregun TV Rico Infinity Team Il PMSC si è tenuto la prima volta nel 2018 come evento internazionale di Esport per il gioco, svolgendo le finali a ...