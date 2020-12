Rischiose abitudini | Huston | Cusack e Bening nel miglior noir di fine secolo

Leggi su movieplayer

(Di sabato 5 dicembre 2020) Anjelica, Johne Annettesono i magnifici interpreti di: ecco perché riscoprire il folgorantediretto nel 1990 da Stephen Frears. Il, uno dei generi maggiormente codificati della Golden Age hollywoodiana, non è mai tramontato davvero. A differenza del musical o del western, che hanno attraversato lunghe fasi di oblio, ilsi è evoluto molto più in fretta e con maggior libertà, aprendosi a declinazioni di volta in volta nostalgiche, pulp o postmoderne. E nel filone del neo-, che ha riscosso ampia fortuna fra gli anni Ottanta e Novanta, una posizione di merito è occupata da The Grifters, diretto nel 1990 da Stephen Frears e distribuito in Italia con il titolo ...