La Pizzeria "Falcone e Borsellino" è al centro di una grossa polemica. Il caso nasce perché all'interno del locale, accanto alla foto dei due magistrati, c'è una foto di Marlon Brando nei panni di Vito Corleone. Marianna Falcone, sorella di Giovanni Falcone ha inoltrato ricorso una volta appresa la notizia, chiedendo il cambio di nome.

matteosalvinimi : Mi auguro che Germania intervenga a tutela dei nomi di #FalconeeBorsellino, dopo la sentenza di un tribunale tedesc… - RaiNews : La pizzeria 'Falcone e Borsellino' di Francoforte non dovrà cambiare nome. 'Non sono personaggi conosciuti in Germa… - Agenzia_Ansa : Tribunale tedesco: 'Il nome di #Falcone non merita tutela'. No al ricorso della sorella contro la pizzeria 'Falco… - MoliPietro : Pizzeria “Falcone e Borsellino”: si ricorrerà in appello - MarinoBruschini : RT @RaiNews: La pizzeria 'Falcone e Borsellino' di Francoforte non dovrà cambiare nome. 'Non sono personaggi conosciuti in Germania', ha ar… -

