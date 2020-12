LIVE Juventus-Torino 0-1 | Serie A calcio in DIRETTA | i bianconeri faticano a creare occasioni!

Leggi su oasport

(Di sabato 5 dicembre 2020) 32? Passata la prima mezz'ora: inon hanno creato molte occasioni. 29? Lacontinua a pressare sulla fascia sinistra ma l'area è riempita solo da CR7. 26? Stasera scenderanno in campo Inter e Bologna alle 20.45: sfida importante per Antonio Conte per risalire la classifica. 24? Giampaolo si fa sentire in panchina: partita molto importante per il. 21? Linetty scatta in contropiede ma de Ligt e Bonucci lo chiudono: proteste dell'ex Sampdoria. 18? Laprova a crescere ma il Toro è ben compatto in area. 15? Grande lancio di Bentancur per Cuadrado: cross basso forte ma né Dybala né CR7 arrivano. 13? COSA SI È DIVORATO ZAZA! Contropiede dell'ex di turno ma Szczesny resta in piedi e dice di no al #11. 12? Bentancur ...