L’Istituto cyber? Improcrastinabile. Parola di Conte (Di sabato 5 dicembre 2020) “La proposta di istituire una fondazione che possa coordinare la ricerca sulla sicurezza cibernetica non è più procastinabile” (refuso: procrastinabile). È quanto ha detto oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervistato da Maurizio Molinari, il direttore di Repubblica che domenica scorsa aveva dedicato un editoriale all’urgenza per l’Italia di un ecosistema cyber alla luce delle nuove minacce cibernetiche e della partita del Recovery Fund. “A livello europeo stiamo realizzando una rete di coordinamento e l’Italia non può arrivare in ritardo a questo appuntamento”, ha continuato il presidente Conte. “Abbiamo lavorato intensamente, sin qui, per realizzare il perimetro di sicurezza nazionale cyber e dotarci delle necessarie strutture operative. Ora dobbiamo completare il progetto con una fondazione che ... Leggi su formiche (Di sabato 5 dicembre 2020) “La proposta di istituire una fondazione che possa coordinare la ricerca sulla sicurezza cibernetica non è più procastinabile” (refuso: procrastinabile). È quanto ha detto oggi il presidente del Consiglio Giuseppeintervistato da Maurizio Molinari, il direttore di Repubblica che domenica scorsa aveva dedicato un editoriale all’urgenza per l’Italia di un ecosistemaalla luce delle nuove minacce cibernetiche e della partita del Recovery Fund. “A livello europeo stiamo realizzando una rete di coordinamento e l’Italia non può arrivare in ritardo a questo appuntamento”, ha continuato il presidente. “Abbiamo lavorato intensamente, sin qui, per realizzare il perimetro di sicurezza nazionalee dotarci delle necessarie strutture operative. Ora dobbiamo completare il progetto con una fondazione che ...

antopillosio : RT @formichenews: 007 e Istituto cyber, così il Copasir stoppa (di nuovo) Conte Da Pd e Cinque Stelle l’altolà più severo al premier. Se f… - FrancescoBechis : RT @formichenews: 007 e Istituto cyber, così il Copasir stoppa (di nuovo) Conte Da Pd e Cinque Stelle l’altolà più severo al premier. Se f… - formichenews : 007 e Istituto cyber, così il Copasir stoppa (di nuovo) Conte Da Pd e Cinque Stelle l’altolà più severo al premier… - CinqueGiova : RT @CyberSecNatLab: Lo scontro politico sulla proposta creazione di un Istituto italiano di cybersicurezza non deve far venir meno la neces… - robertobaldoni : RT @CyberSecNatLab: Lo scontro politico sulla proposta creazione di un Istituto italiano di cybersicurezza non deve far venir meno la neces… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Istituto cyber 007 e Istituto cyber, così il Copasir stoppa (di nuovo) Conte Formiche.net