L’incrollabile perseveranza del Pd nel farsi umiliare dai Cinquestelle

(Di sabato 5 dicembre 2020) Chi sta pagando il prezzo più alto della grande stagnazione politica targata Conte bis? Risposta facile: il Partito democratico. Che infatti adesso non malcela più il suo disappunto, il suo nervosismo per la sostanziale inazione del governo e per i rapporti slabbrati nella maggioranza con evidenti riflessi negativi anche nel rapporto fra Nazareno e ministri dem. Il Pd ce l’ha con tutti, con i grillini e la loro offensiva contro il Meccanismo europeo di stabilità; con Italia viva che mette i bastoni fra le ruote sulla legge elettorale; con Giuseppe Conte che pensa solo a come rafforzare se stesso persino curvando la sua comunicazione da avvocato populista a tecnocrate para-autoritario, come si è visto nella surreale conferenza stampa di giovedì sera. Ma l’importante è sfangarla, come si dice a Roma. Tirare avanti. Fino alla prossima umiliazione. Nicola Zingaretti fa filtrare la sua ...