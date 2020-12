Leonardo, cyber attacco ai sistemi: arrestati ex dipendente e dirigente (Di sabato 5 dicembre 2020) arrestati un ex dipendente ed un dirigente della Leonardo con l’accusa di un cyber attacco avvenuto tra il 2015 ed il 2017: trafugati 10 gigabyte di dati Per quasi due anni, tra il mese di maggio del 2015 ed il gennaio del 2017, la Leonardo ha subito attacchi ai sistemi attraverso un trojan di nuova L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 5 dicembre 2020)un exed undellacon l’accusa di unavvenuto tra il 2015 ed il 2017: trafugati 10 gigabyte di dati Per quasi due anni, tra il mese di maggio del 2015 ed il gennaio del 2017, laha subito attacchi aiattraverso un trojan di nuova L'articolo proviene da Inews.it.

