GF Vip incredibile: la Gregoraci "rinnega" Pierpaolo (Di sabato 5 dicembre 2020) Ennesimo confronto tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. "Volano" parole molto dolci tra di loro, ma la ex moglie di Flavo Briatore non fa marcia indietro e ribadisce un concetto… Al Grande Fratello Vip è tempo dell'ennesimo confronto. Forse l'ultimo all'interno della casa più spiata d'Italia. Elisabetta Gregoraci potrebbe infatti lasciare la casamento pochissimi giorni, mentre Pierpaolo Pretelli ha già deciso di restare ancora nella casa proseguire l'avventura Articolo completo: dal blog SoloDonna

