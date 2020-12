Fiumicino, la base di spaccio era nella sua camera d’albergo: arrestato 46enne (Di sabato 5 dicembre 2020) Un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato perché aveva trasformato la sua camera di un albergo in una base di spaccio. Il 46enne da qualche tempo, aveva scelto come base operativa la camera di un albergo a Fiumicino che evidentemente poteva permettersi grazie agli ottimi incassi scaturiti dalla sua attività principale: quella di spacciatore. Leggi anche: Ostia, ubriaco provoca un incidente e poi dà di matto: aggredisce i passanti, i sanitari e i poliziotti L’operazione e l’arresto Gli agenti del commissariato Fiumicino, diretto da Catello Somma, durante un’attività investigativa, hanno notato l’uomo, G.A. 46enne italiano, compiere strani movimenti in giro per i quartieri dello stesso comune, in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 5 dicembre 2020) Un uomo di 46 anni è statodalla Polizia di Stato perché aveva trasformato la suadi un albergo in unadi. Ilda qualche tempo, aveva scelto comeoperativa ladi un albergo ache evidentemente poteva permettersi grazie agli ottimi incassi scaturiti dalla sua attività principale: quella di spacciatore. Leggi anche: Ostia, ubriaco provoca un incidente e poi dà di matto: aggredisce i passanti, i sanitari e i poliziotti L’operazione e l’arresto Gli agenti del commissariato, diretto da Catello Somma, durante un’attività investigativa, hanno notato l’uomo, G.A.italiano, compiere strani movimenti in giro per i quartieri dello stesso comune, in ...

CorriereCitta : Fiumicino, la base di spaccio era nella sua camera d’albergo: arrestato 46enne - Righeblu : ?? E... “Rimarrà sempre aperto il drive in lunga sosta di Fiumicino e l’aeroporto di Ciampino secondo disponibilità… - AeroportidiRoma : @ChefMaggio Buongiorno Salvatore se sei semplicemente in transito, il test per il Covid-19 non è richiesto a Fiumic… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino base Fiumicino, la base di spaccio era nella sua camera d’albergo: arrestato 46enne Il Corriere della Città Caso Suarez, il gioco di parole del ministro Spadafora

Dopo l'indagine su Paratici e la Juventus arriva la "risposta" del ministro ROMA - Il caso Suarez è " una bruttissima vicenda. Ma c'è un processo in corso e vorrei evitare di commentare. Vi posso offr ...

P.a: Cpi, il 9 sciopero ma stipendi in linea con altri Paesi

Il 9 dicembre i dipendenti pubblici italiani sciopereranno a sostegno del rinnovo del contratto e per un aumento degli stipendi bloccati per molti anni, ma secondo l'Osservatorio Conti pubblici italia ...

Dopo l'indagine su Paratici e la Juventus arriva la "risposta" del ministro ROMA - Il caso Suarez è " una bruttissima vicenda. Ma c'è un processo in corso e vorrei evitare di commentare. Vi posso offr ...Il 9 dicembre i dipendenti pubblici italiani sciopereranno a sostegno del rinnovo del contratto e per un aumento degli stipendi bloccati per molti anni, ma secondo l'Osservatorio Conti pubblici italia ...