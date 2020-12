F1, il via vai di Simone Resta. Ferrari, quanta confusione! Il futuro resta nebuloso (Di sabato 5 dicembre 2020) La notizia è stata una sorta di fulmine a ciel sereno nel deserto di Sakhir, sede del penultimo round del Mondiale 2020 di F1. Nella giornata di ieri, infatti, è arrivata la notizia di un cambio sensibile nell’organigramma della Ferrari. Simone resta passerà alla Haas nell’ottica della collaborazione con il team statunitense, mentre Enrico Cardile assumerà il ruolo di responsabile del telaio a Maranello. Non cambiano invece gli altri ruoli comunicati lo scorso luglio, sia le varie aree di competenza. In altre parole, Enrico Gualtieri sarà ancora il responsabile della Power Unit, mentre Laurent Mekies avrà sempre la carica di direttore sportivo e responsabile delle attività di pista. Perché tutto questo? La Ferrari ha giustificato la mossa con una doppia motivazione: riduzione delle spese (il tetto è ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) La notizia è stata una sorta di fulmine a ciel sereno nel deserto di Sakhir, sede del penultimo round del Mondiale 2020 di F1. Nella giornata di ieri, infatti, è arrivata la notizia di un cambio sensibile nell’organigramma dellapasserà alla Haas nell’ottica della collaborazione con il team statunitense, mentre Enrico Cardile assumerà il ruolo di responsabile del telaio a Maranello. Non cambiano invece gli altri ruoli comunicati lo scorso luglio, sia le varie aree di competenza. In altre parole, Enrico Gualtieri sarà ancora il responsabile della Power Unit, mentre Laurent Mekies avrà sempre la carica di direttore sportivo e responsabile delle attività di pista. Perché tutto questo? Laha giustificato la mossa con una doppia motivazione: riduzione delle spese (il tetto è ...

La notizia è stata una sorta di fulmine a ciel sereno nel deserto di Sakhir, sede del penultimo round del Mondiale 2020 di F1. Nella giornata di ieri, infatti, è arrivata la notizia di un cambio sensi ...

