F1 | Daniel Ricciardo | “Peccato | pensavo di potermi classificare nei primi cinque…”

(Di sabato 5 dicembre 2020) Non va oltre la settima posizione, nelle qualifiche del Gran Premio di Sakhir 2020 di Formula Uno. L’australiano della Renault non ha trovato il giusto guizzo per issare la sua RS20 nelle zone più importanti della griglia. All’ex Red Bull sembra mancare l’ultimo spunto nella pista incastonata nel deserto del Bahrain chiudendo con il tempo di 53.957 ben lontano dal 53.377 del pole-man di giornata, il finlandese della Mercedes, Valtteri Bottas. Nel confronto diretto con il compagno di team, il francese Esteban Ocon, il duello è stato impari, dato che il classe 1996 non è andato oltre l’undicesima posizione, venendo già eliminato nella Q2. Le parole dell’australiano al sito ufficiale del team Renault: “Sono un po’ frustrato dal risultato ottenuto perché sentivo che la macchina avrebbe potuto finire tra le prime cinque. Abbiamo fatto una ...

