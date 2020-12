F1 | Alexander Albon | “Per noi sarà difficile sorpassare | ma potremmo avere un vantaggio sulla gestione delle gomme”

Leggi su oasport

(Di sabato 5 dicembre 2020) Bilancio in chiaroscuro in casa Red Bull al terminequalifiche del Gran Premio di Sakhir 2020, alla luce dell’ottimo 3° posto di Max Verstappen e del deludente 12° posto finale ottenuto da. Il 24enne thailandese non è riuscito ad entrare in Q3, perciò domani avrà perlomeno ildi poter scegliere la gomma da utilizzare per la partenza. Ancora a caccia della riconferma in Red Bull per il 2021,quest’oggi è uscito con le ossa rotte dal confronto diretto con il compagno di squadra olandese in attesa di una domenica forse decisiva per il proprio futuro nel Circus. “Onestamente ero persino felice della mia guida in qualifica, devo ancora capire cosa possa essere andato storto – dichiara il nativo di Londra a F1 TV – Diciamo che in FP3 mi sono sentito meglio con la ...