Ex Napoli, Sarri nel mirino dell’Arsenal: Milik potrebbe seguirlo in Inghilterra (Di sabato 5 dicembre 2020) Maurizio Sarri, dopo aver vinto lo scudetto con la Juventus, si trova ora senza panchina ma ancora sotto contratto con i bianconeri. Questa situazione di stallo, che comunque economicamente non dispiace affatto al tecnico di Fligine, inizia però a stancare. La Juventus ha provato più volte a liberarsi dello stipendio ingombrante del tecnico toscano, il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Maurizio, dopo aver vinto lo scudetto con la Juventus, si trova ora senza panchina ma ancora sotto contratto con i bianconeri. Questa situazione di stallo, che comunque economicamente non dispiace affatto al tecnico di Fligine, inizia però a stancare. La Juventus ha provato più volte a liberarsi dello stipendio ingombrante del tecnico toscano, il L'articolo

Dalla_SerieA : Mertens, gol e rilancio: 'Non siamo ancora ai livelli del Napoli di Sarri, ma...' - - Notiziedi_it : Mertens, gol e rilancio: “Non siamo ancora ai livelli del Napoli di Sarri, ma…” - infoitsport : Marchetti: 'Inter e Juve le grandi d'Italia, ma il Napoli non è da meno. Con Sarri era più forte' - infoitsport : Napoli, Ghoulam: 'Basta parlare di Sarri, Gattuso ha fatto un grande lavoro!' - titty_napoli : RT @ZZiliani: La #Juventus ha problemi con la Ndrangheta in Curva ed è colpa di #Marotta. Ha problemi con l'esame di Suarez ed è colpa di #… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Sarri Sarri, ultime indiscrezioni: 'L'Arsenal sull'ex Napoli. Ecco la lista del tecnico: c'è anche Milik' AreaNapoli.it Ex Napoli, Sarri nel mirino dell’Arsenal: Milik potrebbe seguirlo in Inghilterra

Maurizio Sarri, dopo aver vinto lo scudetto con la Juventus, si trova ora senza panchina ma ancora sotto contratto con i bianconeri. Questa situazione di ...

FOTOGALLERY - Stazione Cumana Maradona, i murales sulla storia del Napoli

Nella giornata di oggi sono stati presentati i murales della nuova stazione 'Mostra-Maradona' dedicati alla storia del Napoli.

Maurizio Sarri, dopo aver vinto lo scudetto con la Juventus, si trova ora senza panchina ma ancora sotto contratto con i bianconeri. Questa situazione di ...Nella giornata di oggi sono stati presentati i murales della nuova stazione 'Mostra-Maradona' dedicati alla storia del Napoli.