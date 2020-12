Elisabetta Gregoraci rivela il segreto con Flavio Briatore (Di sabato 5 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci ha dei vincoli dopo la fine del suo matrimonio con Flavio Briatore e durante il GF VIP 5 la donna ha rivelato cosa c’è di vero sull’accordo top-secret stipulato con l’ex consorte. Incalzata da Alfonso Signorini nella ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip, la showgirl calabrese ha confermato alcune indiscrezioni riportate di recente da Gabriele Parpiglia al web format Casa chi. A quanto pare la vicenda coinvolge in maniera diretta il figlio avuto dall’ex team manager in Formula 1. Gf vip 5 news, Elisabetta Gregoraci incalzata sull’accordo top-secret con Flavio Briatore Nella nuova puntata del Gf vip 5, Elisabetta Gregoraci è stata invitata da Alfonso Signorini a ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 5 dicembre 2020)ha dei vincoli dopo la fine del suo matrimonio cone durante il GF VIP 5 la donna hato cosa c’è di vero sull’accordo top-secret stipulato con l’ex consorte. Incalzata da Alfonso Signorini nella ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip, la showgirl calabrese ha confermato alcune indiscrezioni riportate di recente da Gabriele Parpiglia al web format Casa chi. A quanto pare la vicenda coinvolge in maniera diretta il figlio avuto dall’ex team manager in Formula 1. Gf vip 5 news,incalzata sull’accordo top-secret conNella nuova puntata del Gf vip 5,è stata invitata da Alfonso Signorini a ...

