Egitto, slitta l’udienza per la custodia di Patrick Zaki (Di sabato 5 dicembre 2020) ROMA – L’udienza per il rinnovo della custodia cautelare di Patrick Zaki si terrà domani, anziché oggi. Lo annuncia su Twitter, l’Eipr, l’organizzazione non governativa per la quale Zaki lavorava come ricercatore prima di essere arrestato lo scorso 7 febbraio. Leggi su dire (Di sabato 5 dicembre 2020) ROMA – L’udienza per il rinnovo della custodia cautelare di Patrick Zaki si terrà domani, anziché oggi. Lo annuncia su Twitter, l’Eipr, l’organizzazione non governativa per la quale Zaki lavorava come ricercatore prima di essere arrestato lo scorso 7 febbraio.

RaiNews : Il caso dello studente dell'Alma Mater di Bologna in prigione da 10 mesi in Egitto #PatrickZaki - Agenzia_Dire : #PatrickZaki, rinviata a domani l'udienza. - VivamusN : #Egitto, udienza #Zaki slitta a domani - MastroTitta16 : ma il motivo per cui ci dovrebbe interessare così tanto se l'egitto arresta un cittadino egiziano per motivi intern… - gb46290720 : RT @RaiNews: Il caso dello studente dell'Alma Mater di Bologna in prigione da 10 mesi in Egitto #PatrickZaki -