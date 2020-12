Caso Suarez, calciatore a prof: “Stai tranchilla porché io lo estudio in l’avion” (Di sabato 5 dicembre 2020) “Ho dovuto fa’ lezione a quest’alunno eccellente sudamericano, che lui me parlava in spagnolo praticamente perché lui ce provava a parla’ italiano… lui guarda era m’A1 preciso, un principiante assoluto“. Emergono particolari interessanti riguardo ciò che disse la professoressa Stefania Spina nel raccontare a una interlocutrice della preparazione al test di italiano di Luis Suarez, calciatore uruguaiano cercato dalla Juventus in estate. “Ohhhh – sottolinea all’amica – abbiamo fatto 10 ore quindi insomma alla fine n’é manco poco. Insieme abbiamo costruito questo testo… gliel’ho scritto… gliel’ho mandato… gli ho detto ‘Luis studia questo… vai lì… e lui oggi m’ha detto – continua ridendo – ‘Stai tranchilla porché io lo estudio in l’avion’“. “Non possono esservi dubbi, quindi – scrive il ... Leggi su sportface (Di sabato 5 dicembre 2020) “Ho dovuto fa’ lezione a quest’alunno eccellente sudamericano, che lui me parlava in spagnolo praticamente perché lui ce provava a parla’ italiano… lui guarda era m’A1 preciso, un principiante assoluto“. Emergono particolari interessanti riguardo ciò che disse laessoressa Stefania Spina nel raccontare a una interlocutrice della preparazione al test di italiano di Luisuruguaiano cercato dalla Juventus in estate. “Ohhhh – sottolinea all’amica – abbiamo fatto 10 ore quindi insomma alla fine n’é manco poco. Insieme abbiamo costruito questo testo… gliel’ho scritto… gliel’ho mandato… gli ho detto ‘Luis studia questo… vai lì… e lui oggi m’ha detto – continua ridendo – ‘Staiio loin l’avion’“. “Non possono esservi dubbi, quindi – scrive il ...

