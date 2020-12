Bonus mascherine e gel 2020: importo, a chi spetta e quando arriva (Di sabato 5 dicembre 2020) Per contrastare la crisi economica – oltre che sanitaria – causata dal coronavirus, il Governo ha deciso di adottare differenti agevolazioni, tra cui quella fiscale per l’acquisto di dispositivi di protezione quali mascherine e gel. Si tratta insomma di un vero e proprio Bonus mascherine, che compare nella bozza del decreto liquidità, ormai in dirittura d’arrivo e pronto per essere varato entro la metà del mese di aprile. Vediamo allora più da vicino in che cosa consiste questo Bonus e come funzionerà. Se ti interessa saperne di più sullo stop ai licenziamenti dei caregiver, causa coronavirus, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Bonus mascherine: di che si tratta e come funzionerà Secondo le indicazioni trapelate negli ultimi giorni, si tratterebbe di ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 5 dicembre 2020) Per contrastare la crisi economica – oltre che sanitaria – causata dal coronavirus, il Governo ha deciso di adottare differenti agevolazioni, tra cui quella fiscale per l’acquisto di dispositivi di protezione qualie gel. Si tratta insomma di un vero e proprio, che compare nella bozza del decreto liquidità, ormai in dirittura d’arrivo e pronto per essere varato entro la metà del mese di aprile. Vediamo allora più da vicino in che cosa consiste questoe come funzionerà. Se ti interessa saperne di più sullo stop ai licenziamenti dei caregiver, causa coronavirus, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News: di che si tratta e come funzionerà Secondo le indicazioni trapelate negli ultimi giorni, si tratterebbe di ...

Non andrà tutto bene

Il 54esimo rapporto dell’istituto di ricerca socio-economica il 38% dei cittadini sarebbe disposto a fare a meno dei diritti civili in cambio del benessere economico. Mentre il 44% è favorevole all’in ...

Covid, Italia paese della bonus economy: frattura profonda tra garantiti e non

A ottobre i sussidi erogati dall'Inps coinvolgevano una platea di oltre 14 milioni di beneficiari, con una spesa superiore a 26 miliardi di euro. È come se a un quarto della popolazione italiana fosse ...

