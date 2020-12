“Addio padre Leonardo” Morto tra le fiamme il frate che aiutava di più deboli Un’intera comunità in lutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 5 dicembre 2020) Catania, incendio nelladi recupero. Forse di natura dolosa, l’incendio strappa via la vita aLeonardo Grasso, responsabile delladi recupero della provincia catanese Tenda di San Camillo, ubicata a Riposto. I restanti ospiti del centro, in tutto sei, rimangono illesi.Leonardo si spegne all’età di 78 anni. Ladi recupero per tossicodipendenti ‘Tenda San Camillo’ ha goduto della dedizione diLeonardo Grasso da diverso tempo.Leonardo, intervistato per Rai, aveva raccontato al pubblico di La vita in diretta ciò che lo ha spinto, negli anni, a supportare questo impegno umano in primis e poi religioso: “La mia parabola somiglia molto a quella di San Camillo, che dopo una vita scapestrata ha dedicato tutto se stesso ad ...