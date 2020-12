"Uno stupratore". Dopo il "no" al minuto di silenzio per Maradona, l'orrore contro Paula: scatta il linciaggio, cosa ha dovuto subire (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ha fatto scalpore il gesto di Paula Dapena, la calciatrice spagnola che durante un minuto di silenzio in ricordo di Diego Maradona, in segno di protesta, si è seduta sull'erba. La calciatrice aveva poi motivato il suo gesto spiegando che Maradona era "uno stupratore e molestatore". E Dopo quel gesto, contro la Dapena sono fioccati insulti e minacce di morte. Ma, spiega, rifarebbe tutto quanto: "Alcuni comportamenti di Maradona sono imperdonabili e credo che non dovrebbe essere considerato un idolo dai bambini - ha premesso in un'intervista a Repubblica -. I messaggi di solidarietà ricevuti mi darebbero la forza per rifarlo, una, mille e molte altre volte ancora". E ancora: "Non ho chiesto di essere imitata, ma solo rispettata. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ha fatto scalpore il gesto diDapena, la calciatrice spagnola che durante undiin ricordo di Diego, in segno di protesta, si è seduta sull'erba. La calciatrice aveva poi motivato il suo gesto spiegando cheera "unoe molestatore". Equel gesto,la Dapena sono fioccati insulti e minacce di morte. Ma, spiega, rifarebbe tutto quanto: "Alcuni comportamenti disono imperdonabili e credo che non dovrebbe essere considerato un idolo dai bambini - ha premesso in un'intervista a Repubblica -. I messaggi di solidarietà ricevuti mi darebbero la forza per rifarlo, una, mille e molte altre volte ancora". E ancora: "Non ho chiesto di essere imitata, ma solo rispettata. ...

