“Ultima volta, poi mi vedrete solo lì”. Clamoroso Zangrillo, spegne le telecamere: "Non mi dimenticherò di loro" (Di venerdì 4 dicembre 2020) “È l'ultima volta che mi vedrete sul piccolo schermo”. Alberto Zangrillo lo ha annunciato a Peter Gomez nel corso de La Confessione, la trasmissione che andrà in onda su Nove questa sera alle 22.45. Nel frattempo sono circolate diverse anticipazioni, compresa quella in cui il primario di anestesia e rianimazione del San Raffaele di Milano ha svelato che questa è stata l'ultima ospitata in televisione che ha accettato di fare. “Sono molto più utile al fianco di un malato che non di fronte a una telecamera”, ha spiegato Zangrillo che poi ha aggiunto: “Lascio questo posto, questo spazio ad altri che sono più bravi di me a comunicare. Mi dimentico di tutti ma non mi voglio dimenticare dei miei malati”. Inoltre nel corso della trasmissione Zangrillo ha chiarito che, nonostante sia famoso per essere il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) “È l'ultimache misul piccolo schermo”. Albertolo ha annunciato a Peter Gomez nel corso de La Confessione, la trasmissione che andrà in onda su Nove questa sera alle 22.45. Nel frattempo sono circolate diverse anticipazioni, compresa quella in cui il primario di anestesia e rianimazione del San Raffaele di Milano ha svelato che questa è stata l'ultima ospitata in televisione che ha accettato di fare. “Sono molto più utile al fianco di un malato che non di fronte a una telecamera”, ha spiegatoche poi ha aggiunto: “Lascio questo posto, questo spazio ad altri che sono più bravi di me a comunicare. Mi dimentico di tutti ma non mi voglio dimenticare dei miei malati”. Inoltre nel corso della trasmissioneha chiarito che, nonostante sia famoso per essere il ...

