Traffico Roma del 04-12-2020 ore 18 | 00

(Di venerdì 4 dicembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi sono molto trafficate tutte le principali vie consolari in uscita dalla città nel rione Prati incidente auto ribaltata in via degli Scipioni all’altezza di via Duilio chiusa alla corsia laterale di viale delle Milizie da via Carlo Alberto Dalla Chiesa vicino a via da Mata anche la pista ciclabile anche alla Nomentano difficoltà di circolazione in via Catania causa di un investimento avvenuta all’altezza di via Polesine sulla tangenziale verso San Giovanni code a partire dalla galleria Giovanni XXIII sino alla via Salaria e poi ancora dalla Nomentana sino alla bivio per laL’Aquila incolonnamenti anche verso lo stadio Olimpico da via delle Valli a via dei Campi Sportivi trafficato il tratto Urbano dell’a24 lungo l’intero percorso ...