Toirano | la capogruppo Aicardi | Falsa ogni accusa di frizioni all' interno della maggioranza | c' è piena unità di intenti

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Deni, assessore edidel Comune di, replica così alle dichiarazioni odierne di Roberto Bianco,dello schieramento- Non solo centro: 'Leggo con sorpresa che il Cons. Roberto Bianco instilla il dubbio che non ci sianod'nella, quando invece è ormai palese a tutti la mancata compattezza e condivisione d'...

Sottolinea Deni Aicardi: "Non è mai mancato da parte del Sindaco di condividere idee, propositi, azioni, e attività con tutti noi indipendentemente dalla carica ricoperta. Assessori e Consiglieri lavo ...Il capogruppo di Toirano - Non solo Centro: "Da imprenditore penso che si possa trovare una soluzione in grado di giovare al paese, ai cittadini e all'occupazione" ...