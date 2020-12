Simone Arcagni, realtà virtuale tra presente e futuro (Di sabato 5 dicembre 2020) Tutto quello che avreste voluto sapere sulla realtà virtuale ma non avete mai osato chiedere, potrebbe essere questo il sottotitolo di «Immersi nel futuro. La realtà virtuale, nuova frontiera del cinema e della TV» (Palermo University Press/RAI, pp. 320, scaricabile gratuitamente dalla rete) curato da Simone Arcagni. Il denso volume – dopo una serie di introduzioni istituzionali – si apre con un lungo saggio del curatore (docente e studioso di cinema e new media) che, dopo una breve ricostruzione storica, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 5 dicembre 2020) Tutto quello che avreste voluto sapere sullama non avete mai osato chiedere, potrebbe essere questo il sottotitolo di «Immersi nel. La, nuova frontiera del cinema e della TV» (Palermo University Press/RAI, pp. 320, scaricabile gratuitamente dalla rete) curato da. Il denso volume – dopo una serie di introduzioni istituzionali – si apre con un lungo saggio del curatore (docente e studioso di cinema e new media) che, dopo una breve ricostruzione storica, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

FondazBrodolini : Esce Blueprint: una collezione di modelli, esperimenti e prospettive del meglio in circolazione per trasformare la… - ANNAMONTEVERDI : BLUEPRINT: le buone (e necessarie) pratiche culturali all'epoca del lock down: on line il volume curato da Simone A… - Logudoro : Blueprint, pratiche culturali trasformative e urgenti con 'che Fare', il Polo del ‘900 e Simone Arcagni… -

Ultime Notizie dalla rete : Simone Arcagni Simone Arcagni, realtà virtuale tra presente e futuro | il manifesto Il Manifesto Al via "Onlive" il nuovo progetto di Piemonte dal Vivo: il programma del palinsesto

Un ricco palinsesto di contenuti originali, visibili gratuitamente sul sito di Piemonte dal Vivo: dal 27 novembre nasce onLive la sfida digitale accolta dalla Fondazione, per provare ad abbattere il c ...

BERLINO CHIAMA MATERA RISPONDE!

Cos Endins, il film in realtà virtuale girato a Matera, vince allo Zebra Poetry Film Festival | Basilicata, Blog, Eventi e Cultura ...

Un ricco palinsesto di contenuti originali, visibili gratuitamente sul sito di Piemonte dal Vivo: dal 27 novembre nasce onLive la sfida digitale accolta dalla Fondazione, per provare ad abbattere il c ...Cos Endins, il film in realtà virtuale girato a Matera, vince allo Zebra Poetry Film Festival | Basilicata, Blog, Eventi e Cultura ...