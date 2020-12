Salemi e Gregoraci, Elisabetta: “Mi sento presa in giro” (Di venerdì 4 dicembre 2020) E’ guerra tra la Salemi e la Gregoraci: il Grande Fratello sta mettendo a dura prova le due donne che hanno ancora molto da chiarire Nella casa del Grande Fratello non manca mai un po’ di attrito tra i concorrenti. Questa volta le protagoniste della storia sono Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci. Le due hanno L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 4 dicembre 2020) E’ guerra tra lae la: il Grande Fratello sta mettendo a dura prova le due donne che hanno ancora molto da chiarire Nella casa del Grande Fratello non manca mai un po’ di attrito tra i concorrenti. Questa volta le protagoniste della storia sono Giulia. Le due hanno L'articolo proviene da YesLife.it.

