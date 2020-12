RT sotto l’1: perchè rimarremo chiusi a Natale? (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’Italia si avvia verso una nuova fase dell’epidemia. L’indice Rt è in calo, eppure le chiusure resteranno anche per Natale. Coma mai? Coronavirus (Pixabay)Ci avviamo verso la fine di questo sciagurato 2020, con il Natale alle porte ed una nuova fase dell’epidemia di Coronavirus nel nostro paese. Il governo ieri, attraverso le parole del Premier Giuseppe Conte, ha annunciato quelle che saranno le nuove norme per combattere l’emergenza Covid-19. Cosi anche quelli che sono i dati relativi alla diffusione del contagio danno qualche speranza in merito all’abbassamento dell’indice Rt, quello da tenere in considerazione in virtù del numero di persone che un singolo individuo può contagiare. Il numero dei morti, va detto, è ancora molto alto è ieri è arrivato a quasi mille decessi, il dato più alto dall’inizio della Pandemia. Al tempo stesso, ... Leggi su kronic (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’Italia si avvia verso una nuova fase dell’epidemia. L’indice Rt è in calo, eppure le chiusure resteranno anche per. Coma mai? Coronavirus (Pixabay)Ci avviamo verso la fine di questo sciagurato 2020, con ilalle porte ed una nuova fase dell’epidemia di Coronavirus nel nostro paese. Il governo ieri, attraverso le parole del Premier Giuseppe Conte, ha annunciato quelle che saranno le nuove norme per combattere l’emergenza Covid-19. Cosi anche quelli che sono i dati relativi alla diffusione del contagio danno qualche speranza in merito all’abbassamento dell’indice Rt, quello da tenere in considerazione in virtù del numero di persone che un singolo individuo può contagiare. Il numero dei morti, va detto, è ancora molto alto è ieri è arrivato a quasi mille decessi, il dato più alto dall’inizio della Pandemia. Al tempo stesso, ...

