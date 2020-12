Romagnoli | “Amore a prima vista col Milan La fascia è una spinta in più”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Alessio, interto da Sky Sport dopo la sua 200esima presenza in rossonero contro il Celtic in Europa League, ha espresso il suo sentimento per ile per tutto l'ambiente di cui è appunto il capitano.a cuore apertocaption id="attachment 692255" align="alignnone" width="609"(Getty Images)/caption"Duecento partite vogliono dire tante cose, le vedo come un punto di partenza e non di arrivo. Spero di farne altre 200, spero di diventare il più forte e di essere ricordato come un vincente", ha detto. "Sarò sempre orgoglioso di essere il capitano dele darò sempre il mio massimo, ogni partita. Ilvuol dire campioni, trofei vittorie, mi sono sentito sempre parte di una famiglia. Sono arrivato molto ...