Roma – Sassuolo: uno dei match più attesi della Decima Giornata di Serie A (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Decima Giornata di Serie A Il weekend che sta per partire si pronostica essere uno di quelli che terranno i fan del pallone incollati agli schermi. Le sfide che si giocheranno, infatti, sono di quelle che di certo riservano sorprese che potrebbero lasciare a bocca aperta. Dopo la sfida fra Spezia e Lazio del primo pomeriggio di sabato, infatti, sarà il turno del Derby fra il Toro e la Juve alle ore 18:00. Dopo cena si chiude l’anticipo del sabato fra Inter e Bologna. Domenica la Giornata sarà scandita dai match fra Verona e Cagliari, Udinese e Atalanta, Parma e Benevento e niente poco di meno che Roma e Sassuolo. Quest’ultima partita delle ore 15 si prospetta sarà un vero e proprio spettacolo, di quelli capaci di far digerire male il pranzo a qualcuno e di far ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 dicembre 2020) LadiA Il weekend che sta per partire si pronostica essere uno di quelli che terranno i fan del pallone incollati agli schermi. Le sfide che si giocheranno, infatti, sono di quelle che di certo riservano sorprese che potrebbero lasciare a bocca aperta. Dopo la sfida fra Spezia e Lazio del primo pomeriggio di sabato, infatti, sarà il turno del Derby fra il Toro e la Juve alle ore 18:00. Dopo cena si chiude l’anticipo del sabato fra Inter e Bologna. Domenica lasarà scandita daifra Verona e Cagliari, Udinese e Atalanta, Parma e Benevento e niente poco di meno che. Quest’ultima partita delle ore 15 si prospetta sarà un vero e proprio spettacolo, di quelli capaci di far digerire male il pranzo a qualcuno e di far ...

