Reddito di cittadinanza: via il requisito della residenza? (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ben sappiamo quanto il Reddito di cittadinanza abbia fatto discutere, fin dal momento della sua ufficiale introduzione: tra furbetti che lo incassano senza averne diritto, navigator di dubbia utilità secondo alcuni, e lavoro che, nonostante il meccanismo ideato dal Ministero del Lavoro, continua ad essere un miraggio per molti, le polemiche e i contrasti non sono mancati. E’ notizia di questi ultimi giorni, l’iniziativa messa in atto da alcune associazioni che si occupano di tutelare i diritti degli immigrati: lo scopo è quello di eliminare un requisito per l’ottenimento del Reddito di cittadinanza, che secondo queste associazioni sarebbe discriminatorio. Vediamo più nel dettaglio. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sul contratto riders e ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ben sappiamo quanto ildiabbia fatto discutere, fin dal momentosua ufficiale introduzione: tra furbetti che lo incassano senza averne diritto, navigator di dubbia utilità secondo alcuni, e lavoro che, nonostante il meccanismo ideato dal Ministero del Lavoro, continua ad essere un miraggio per molti, le polemiche e i contrasti non sono mancati. E’ notizia di questi ultimi giorni, l’iniziativa messa in atto da alcune associazioni che si occupano di tutelare i diritti degli immigrati: lo scopo è quello di eliminare unper l’ottenimento deldi, che secondo queste associazioni sarebbe discriminatorio. Vediamo più nel dettaglio. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sul contratto riders e ...

Agenzia_Ansa : #Reddito di cittadinanza utilizzato anche per finanziare il #terrorismo, due denunce. Soldi spediti con il sistema… - AnnalisaChirico : Il flop del reddito di cittadinanza: di 3,1 milioni di persone che ne hanno beneficiato, hanno trovato lavoro solo… - matteosalvinimi : ... usare il reddito di cittadinanza per finanziare il terrorismo internazionale grazie al servizio di “money trans… - GiovanniMoglia : RT @FDebenedetti: I grillini certificano il flop del reddito di cittadinanza. Quota100 per la Befana? ?@Mov5Stelle? ?@ilfoglio_it? https://… - pierotorchi : Tipo al reddito di cittadinanza? Alla iscrizione a vita all’università? Alle tribune del San Paolo? @luigidimaio pe… -