Rasi: “il numero morti in Italia è troppo alto” (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Bisogna iniziare a vedere se c’è un approccio omogeneo sul territorio Italiano, perché questo numero è effettivamente più alto della media europea. Una riflessione va fatta senz’altro“. Cosi ha affermato Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco, ospite di Agorà su RaiTre, in riferimento al numero di vittime causato dall’epidemia da Covid. Solo ieri le vittime sono state 993. Sullo stesso argomento è intervenuto l’epidemiologo Lorenzo Richiardi, affermando che “il motivo di tanti morti in Italia resta un mistero”. “Mi vaccinerei in pubblico ma con la garanzia che non si dica quale ho fatto“, ha detto ancora Rasi. Mentre questione obbligo vaccinazione sì o no, Rasi ha precisato che “non c’è bisogno di vaccinare tutta ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Bisogna iniziare a vedere se c’è un approccio omogeneo sul territoriono, perché questoè effettivamente più alto della media europea. Una riflessione va fatta senz’altro“. Cosi ha affermato Guido, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco, ospite di Agorà su RaiTre, in riferimento aldi vittime causato dall’epidemia da Covid. Solo ieri le vittime sono state 993. Sullo stesso argomento è intervenuto l’epidemiologo Lorenzo Richiardi, affermando che “il motivo di tantiinresta un mistero”. “Mi vaccinerei in pubblico ma con la garanzia che non si dica quale ho fatto“, ha detto ancora. Mentre questione obbligo vaccinazione sì o no,ha precisato che “non c’è bisogno di vaccinare tutta ...

QuotidianPost : Rasi: “il numero morti in Italia è troppo alto” - g_zerbato : RT @gr_grim: Il numero spropositato dei morti per COVID in Italia richiede delle spiegazioni che nessuno si sta adoperando per fornire. htt… - aua4eve : RT @gr_grim: Il numero spropositato dei morti per COVID in Italia richiede delle spiegazioni che nessuno si sta adoperando per fornire. htt… - 666Burzum777 : RT @gr_grim: Il numero spropositato dei morti per COVID in Italia richiede delle spiegazioni che nessuno si sta adoperando per fornire. htt… - ErasmoPartenope : RT @gr_grim: Il numero spropositato dei morti per COVID in Italia richiede delle spiegazioni che nessuno si sta adoperando per fornire. htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Rasi “il Oltre 150 ore di live streaming, 60 eventi e 600 speaker e ospiti: il WMF saluta il 2020 con una tre giorni digitale e televisiva dedicata all'innovazione Fortune Italia