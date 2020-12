“Ora di Futuro” | Sciacca Generali | numeri in crescita per la seconda edizione

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – Una“speciale” che ha superato lo stress test del Covid conaddirittura in“. Così a Teleborsa Lucia, Direttore Comunicazione e Sostenibilità diItalia, parlando di Ora di futuro, progetto lanciato daItalia e fondazione The Human Safaty Net, giunto alla, che coinvolge insegnanti, scuole primarie e reti no profit di tutta Italia. Quali sono le caratteristiche del progetto e le prospettive della terza? “Le caratteristiche del progetto corrispondono con l’obiettivo che è quello di educare i bambini di oggi per un futuro migliore agli adulti di domani, un progetto che si incentra sull’educazione e si sviluppa sia nelle scuole – specie nelle classi di ...