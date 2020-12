Non avrò altro cappelletto in brodo all’infuori di te (Di venerdì 4 dicembre 2020) Una casellina, una preparazione, una storia. Ricette delle nonne e tradizioni gastronomiche regionali: L’Avvento sottoforma di piatti da preparare in famiglia, raccontati uno al giorno. Sono i principi incontrastati delle tavole romagnole durante le festività natalizie, e non vanno assolutamente confusi con i cugini emiliani – anzi, bolognesi – tortellini: i cappelletti o Caplét, come si dice in dialetto, differiscono infatti per dimensione (sono decisamente più grandi), chiusura, ripieno, modalità di cottura. E, sempre con i loro cugini, si spartiscono a metà l’Emilia Romagna: a est di Imola il cappelletto, a ovest il tortellino. L’originale romagnolo presuppone ancora oggi la presenza di un’azdora, letteralmente “la reggitrice” della famiglia, un tempo colei che si occupava della cura della casa e che aveva accesso ai segreti della cucina: la preparazione avveniva di ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Una casellina, una preparazione, una storia. Ricette delle nonne e tradizioni gastronomiche regionali: L’Avvento sottoforma di piatti da preparare in famiglia, raccontati uno al giorno. Sono i principi incontrastati delle tavole romagnole durante le festività natalizie, e non vanno assolutamente confusi con i cugini emiliani – anzi, bolognesi – tortellini: i cappelletti o Caplét, come si dice in dialetto, differiscono infatti per dimensione (sono decisamente più grandi), chiusura, ripieno, modalità di cottura. E, sempre con i loro cugini, si spartiscono a metà l’Emilia Romagna: a est di Imola il, a ovest il tortellino. L’originale romagnolo presuppone ancora oggi la presenza di un’azdora, letteralmente “la reggitrice” della famiglia, un tempo colei che si occupava della cura della casa e che aveva accesso ai segreti della cucina: la preparazione avveniva di ...

