Muore a 21 anni il ciclista Michael Antonelli: combatteva da 2 anni dopo un incidente in bici (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il mondo del ciclismo piange Michael Antonelli, corridore della Mastromarco Sensi Nibali scomparso a 21 anni nelle scorse ore presso l’ospedale di San Marino, dove si trovava ricoverato per una crisi respiratoria, a oltre due anni dall’incidente del 15 agosto 2018 di cui era stato vittima nel corso della 72esima edizione della corsa Firenze-Viareggio, classica toscana per dilettanti (categoria Elite under 23). A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport. Quel giorno dell’agosto di due anni fa, Antonelli era precipitato in un dirupo dopo 91 chilometri di percorso. Poi il trasporto in elisoccorso all’ospedale Careggi di Firenze in condizioni gravissime. Da quel momento, l’inizio di un arduo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il mondo del ciclismo piange, corridore della Mastromarco Sensi Nibali scomparso a 21nelle scorse ore presso l’ospedale di San Marino, dove si trovava ricoverato per una crisi respiratoria, a oltre duedall’del 15 agosto 2018 di cui era stato vittima nel corso della 72esima edizione della corsa Firenze-Viareggio, classica toscana per dilettanti (categoria Elite under 23). A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport. Quel giorno dell’agosto di duefa,era precipitato in un dirupo91 chilometri di percorso. Poi il trasporto in elisoccorso all’ospedale Careggi di Firenze in condizioni gravissime. Da quel momento, l’inizio di un arduo ...

