Mauro Corona VS Franco Di Mare | «Ecco perché è invidioso E pensare che con Berlusconi…»

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Non ci sta,non accetta di essere stato tagliato fuori dalla Rai dopo l’alterco in diretta tv avuto con Bianca Berlinguer al programma di approfondimento politico #CartaBianca. L’alpinista ha tirato in ballo ancora una volta l’ex amico, nonché direttore di Rai 3,Di. Sarebbe lui ad ostacolare il ritorno dello scrittore e scultore in trasmissione. leggi anche l’articolo —>Di“Striscia” lo “massacra”: “lo in perizoma leopardato”, il servizio choc Ritornerà a #Cartabianca? Un bel mistero. Bianca Berlinguer pare abbia accettato le scuse del suo ospite fisso, chiedendone addirittura il ritorno, ma non è servito a nulla.Di, come ...