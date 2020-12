Marco D’Amore, Ciro in Gomorra completamente trasformato: non lo riconoscerete (Di venerdì 4 dicembre 2020) Marco D’Amore, Ciro in Gomorra completamente trasformato: in una versione inedita di sé, non lo riconoscerete Marco D’Amore, attore e regista campano, noto principalmente per il ruolo di Ciro Di Marzio nella serie tv di grande successo ‘Gomorra‘. Si attende con trepidazione la quinta stagione della serie italiana di genere criminale, tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano. Marco D’Amore è uno dei protagonisti centrali della vicenda e tra i personaggi più amati. Ma non è tutto. Sarà alla regia anche dell’ultima stagione, ruolo ricoperto già per una parte della quarta e per il film ‘L’immortale’, al fianco di Claudio Cupellini. ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 4 dicembre 2020)in: in una versione inedita di sé, non lo, attore e regista campano, noto principalmente per il ruolo diDi Marzio nella serie tv di grande successo ‘‘. Si attende con trepidazione la quinta stagione della serie italiana di genere criminale, tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano.è uno dei protagonisti centrali della vicenda e tra i personaggi più amati. Ma non è tutto. Sarà alla regia anche dell’ultima stagione, ruolo ricoperto già per una parte della quarta e per il film ‘L’immortale’, al fianco di Claudio Cupellini. ...

